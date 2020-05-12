NASA завершило переговоры с Роскосмосом о покупке места для своего астронавта в корабле «Союз»

Космическое агентство США NASA обеспечило как минимум одному своему астронавту пребывание на МКС до октября 2021 года в случае, если у новых пилотируемых американских кораблей снова произойдет задержка старта.

Астронавт из США отправится на российском космическом корабле «Союз» на МКС уже этой осенью. Об этом сегодня договорились NASA и Роскосмос, завершив переговоры, о чем сообщило американское агентство.

О возможности предоставления США двух дополнительных мест на российских кораблях «Союз МС-17» и «Союз МС-18» сообщал в декабре 2018 года директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Первый корабль должен полететь на МКС в октябре 2020 года, второй - в апреле 2021 года.

В феврале 2020 года Рогозин заявил, что контракт с NASA на покупку мест в кораблях «Союз» может быть подписан в апреле.