Семьи погибших при пожаре в больнице в Санкт-Петербурге получат по миллиону рублей

Семьи погибших при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где проводится лечение зараженных коронавирусом, получат выплаты в размере одного миллиона рублей.

«Всем родственникам будет оказана материальная помощь и вообще любая помощь. Губернатор Александр Дмитриевич Беглов уже сегодня подписал проект постановления о выплате родственникам одного миллиона рублей», — рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор города Олег Эргашев.

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел утром 12 мая. Около 150 человек были эвакуированы, погибли пять человек. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку.



