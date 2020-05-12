Мечты сбываются: в канун Дня Победы американец издал книгу по воспоминаниям ветерана

В канун дня Победы американец Тедди Россел, который не так давно перебрался жить в Россию и в своем барбершопе бесплатно стрижет ветеранов, сделал необычный подарок одному из них, напечатав книгу воспоминаний по рукописям фронтовика.

На этих страницах тяжелая судьба Бориса Канельского. Несмотря на то, что на фронт он попал уже в 1944 году, он прошел через все испытания кровопролитных боев. Артиллерист-наводчик легендарной пушки ЗИС-3, он освобождал Украину, затем Польшу.

Ветеран вспоминает как в агонии, собрав последние силы, немцы ожесточенно сопротивлялись. Как уже в Берлине приходилось сражаться за каждый дом, за каждый этаж.

«Бои в городе очень трудные в том смысле, что улицы узкие, а мое орудие, оно требует, там станины раздвигаются и их нужно закрепить, а в городе это трудно сделать. Мы заводили пушку в подъезд дома и станины раздвигали в коридоре, а ствол наружу. Вот такая смекалка», - рассказал «Звезде» Канельский.

На его глазах происходил штурм Рейхстага - он со своим расчетом, заняв позицию у Бранденбугских ворот, из пушки прикрывал наших бойцов. Победу он встретил уже в госпитале.

«В это время ребята немецкие скрывались в подвалах и стреляли фаустпатронами. Один выстрелил на мое орудие и мина разорвалась возле левого колеса и осколками ранила меня в ногу и еще двоих. В десять вечера 30 апреляменя ранило и через полчаса отвезли в госпиталь. Ранение было не тяжело, но контузия была, был оглушен, ничего не слышал», - поделился фронтовик.

О том, что американец стрижет ветеранов, да еще бесплатно, Борис Харитонович узнал еще несколько месяцев назад. Несмотря на то, что Россел не говорит по русски, общий язык они нашли с полуслова.

Так, американца до глубины души поразил рассказ фронтовика, а когда Канельский поведал ему о своей мечте и рукописях, что пылятся уже долгое время, идея издать книгу пришла сама собой.

«Я решил это сделать не только для Бориса. Ведь он - лицо всего поколения, он говорит о тех, кто пережил войну, я надеюсь, что Молодёжь в России будет читать Книгу Бориса и перестанет мечтать стать реперами в США», - подчеркнул Россел.

Подробнее о том, как Росселу удалось собрать деньги и напечатать книгу воспоминаний ветерана смотрите в сюжете Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой».