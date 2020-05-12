Героини нашего времени: медсестры всего мира принимают поздравления с профессиональным праздником

Во Всемирный день медицинской сестры, 12 мая, поздравления с профессиональным праздником принимают самые настоящие супергерои. Они и в обычное время занимаются тяжелейшим и неблагодарным трудом, ухаживая за пациентами, вытаскивая людей из беды, а сейчас во время короновируса - тяжело даже представить, насколько велико это бремя. Без них мы бы точно сегодня не справились.

Медсестра Талдомской центральной районной больницы Надежда Митрофанова не назначает лечение и не ставит диагнозы, но от нее не меньше, чем от врачей, зависит здоровье и жизнь людей. Всю смену - не присесть: пациенты с COVID-19 требуют постоянной заботы. Медсестрам и так нелегко было, но теперь, в защитной маске и костюме, перчатках, очках - их миссия кажется невыполнимой.

Инфицированным больным Надежда ставит ингалятор: так в легкие, пораженные пневмонией, попадают лекарства. Многим его нужно поднести к постели - люди слишком ослабли. Когда анализы показывают у пациента понижение кислорода в крови, его нужно немедленно переводить в реанимацию.

«Мои родственники и друзья говорят, что это обычная пневмония. Ничего подобного. Когда я туда попала, настолько это было страшно. Пациенты, обычная, да пневмония. Но они по-другому выглядят. Они и дышат тяжело. У них температура протекает тяжелее, это совсем другие люди. На это очень тяжело и очень страшно смотреть!», - говорит Надежда Митрофанова.

Но зачастую медсестрам и самим нужна помощь. Светлана Чернешова, медсестра из 2-го кардиологического отделения больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, несмотря на все меры предосторожности сама заразилась коронавирусом.

«Я была госпитализирована в свое же отделение, став пациентом. Посмотрела на работу коллег глазами пациента и очень благодарна им за их профессионализм в новых непростых условиях. Заболевание я перенесла в легкой форме и после выписки приступила к работе с новыми силами!», - рассказывает медсестра.

В стационарах для приема обычных пациентов, медсестры и медбратья совершают не меньший подвиг. В Ростовской больнице скорой помощи пациентов стало намного больше. Но там спокойно говорят, что справляются со всем. А лучшая благодарность медработникам - простое человеческое спасибо.

Ольга - постовая медсестра в хирургическом отделении Дубненской горбольницы. Когда она одна в смене, ей приходится и в процедурной работать, и дежурному доктору помогать, и - само собой - в палатах, с больными. Перенести тяжелые коробки помочь некому, поэтому женщинам приходится немножко быть в роли мужчин, когда их нет рядом.

Торжественных собраний сегодня в больнице Дубны не будет: их отложили, пока не победят эпидемию коронавируса. Но на сестринском посту стоит букет красных роз. И такие букеты по всей России сегодня медсестрам от всей души дарят пациенты, коллеги и близкие люди. За миллионы уже спасенных жизней, и миллионы жизней которые они еще спасут.