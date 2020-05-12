Навка рассказала о состоянии госпитализированного с коронавирусом Пескова

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка рассказала о своем самочувствии, а также состоянии супруга.

Она отметила, что у нее и у Пескова подтвержден коронавирус, супруги госпитализированы. Навка сообщила, что идет на поправку, кашель и температура не наблюдаются, но добавила, что потеряла чувствительность к запахам.

«У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо! Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше», — написала фигуристка на своей странице в Instagram.

© tatiana_navka, Instagram

Она посоветовала россиянам прислушиваться к своему организму и отметила, что у каждого могут проявиться отличные от остальных симптомы болезни.

«У меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая», — заключила Навка.

О том, что Дмитрий Песков заразился коронавирусом, стало известно 12 мая. В настоящий момент он находится в больнице.