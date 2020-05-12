Санатории Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Санаториям Кубани, имеющим лицензию на осуществление своей деятельности, будет разрешено открыться с 1 июня. При этом, как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, с отдыхающих не будет взиматься курортный сбор.

Несмотря на то, что ранее глава региона заявлял, что ущерб для курортной отрасли Кубани будет непоправим, если регион не выйдет из режима самоизоляции к первому дню лета. Он принял решение ввести нулевой курортный сбор для отдыхающих. Эта мера будет действительна до 1 января 2021 года.

Кроме того, Кондратьев сообщил, что с 23 мая для передвижения внутри муниципалитетов - городов и районов Кубани - отменяются пропуски.

«Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но при этом запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится», - написал Кондратьев в паблике.

Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что введенный в стране шестинедельный режим нерабочих дней завершается 12 мая.