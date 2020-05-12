Москвичи снова смогут получить цифровой пропуск при помощи СМС

Жители Москвы снова получили возможность оформить цифровой пропуск для передвижения по городу при помощи СМС-сообщения. Для получения пропуска необходимо отправить СМС на номер 7377. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, пропуск можно оформить на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также по телефону единой справочной службы правительства города по номеру +7 (495) 777-77-77, сообщает сайт столичного градоначальника.

Для получения пропуска необходимо указать серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации.