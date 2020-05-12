В Берлине ввели систему контроля за коронавирусом в виде светофора

Власти столицы Германии приняли систему реагирования на распространение коронавируса в виде светофора, которая позволяет в зависимости от развития ситуации усиливать или ослаблять ограничения для горожан. Об этом сообщил бургомистр (мэр) Берлина Михаэль Мюллер.

В данный момент немецкие регионы проводят самостоятельную политику в отношении контроля за распространением пандемии на своих территориях. Согласно договоренностям с федеральным правительством, если число новых подтвержденных случаев заражения за неделю в определенном районе превысит 50 на 100 тысяч человек, следует ужесточать меры контроля. А ослаблять, наоборот, когда показатель в течение недели держится ниже 50.

Система светофора для Берлина включает три параметра, как три его сигнала: зеленый (безопасно), желтый (требует внимания) и красный (необходимо срочное принятие мер). Первый параметр отражает, сколько в среднем других людей заражает один инфицированный. В Берлине в данный момент он составляет 0,79 (100 больных заразят 79 здоровых). При параметре в 1,1 вводится желтый сигнал, при 1,2 и выше — красный, сообщает городское издание Berlin.de.

Второй параметр, за которым следит светофор — число новых случаев заражения на 100 тысяч горожан. Желтый сигнал объявят при 20, красный — при 30. Третьим показателем для системы является доля используемых коек в отделениях интенсивной терапии (15% для желтого уровня и 25% для красного). Сейчас использовано около 10% коек.