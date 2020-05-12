Лавров объяснил умалчивание Западом роли СССР в победе над фашизмом

Роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии умалчивается американскими политиками из-за влияния антироссийской пропаганды, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва не подозревает американских чиновников в сознательном искажении событий Второй мировой войны и попытке умалить вклад СССР в победу над фашизмом. По словам Лаврова, подобная риторика - результат обработки общественного сознания пропагандой.

«Они не выработали иммунитет от того, что разносит пропаганда, которая пытается поставить на одну доску нацистов и тех, кто освободил Европу от коричневой чумы, кто пытается возложить на Советский Союз равную ответственность с гитлеровской Германией за развязывание Второй мировой войны», - сказал Лавров по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Девятого мая Белый дом опубликовал в социальных сетях поздравление, в котором победа над нацизмом приписывалась только США и Великобритании. Пост вызвал возмущение не только в МИД России, но и в социальных сетях. В комментариях интернет-пользователи напомнили о штурме Берлина СССР в 1945 году. Многие прикрепили фото Евгения Халдея, на котором советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом.

Напомним, что в конце апреля президенты России и США приняли совместное заявление по случаю 75 годовщины встречи войск союзников на Эльбе. Владимир Путин и Дональд Трамп назвали те события примером того, как Россия и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.