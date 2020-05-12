Роснефть приступила к бурению на проекте «Восток Ойл» в Арктике

Компания ожидает, что проект покажет десятикратную отдачу с каждого рубля, вложенного в него в рамках инвестиций.

Компания «Роснефть» начала бурение поисково-разведочных скважин на проекте «Восток Ойл» на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Роснефти Игорь Сечин.

«И один из новых перспективных проектов, который так же, мы рассчитываем, сможет выдать на рынок после стабилизации рынка новые объемы, - это проект «Восток Ойл», где мы начали поисково-разведочное бурение», - рассказал Сечин.

По его словам, в рамках проекта будет создано 15 промысловых городков, три аэродрома, два морских терминала и около 100 тысяч рабочих мест.

Компания ожидает, что проект покажет десятикратную отдачу с каждого рубля, вложенного в него в рамках инвестиций.

Но из-за низкого спроса на энергоносители во всем мире Роснефть в этом году сократит инвестпрограмму до 750 миллиардов рублей.