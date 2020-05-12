Организаторы «Бессмертного полка» передадут в СК данные тех, кто загружал фото нацистов

Платформа онлайн-шествия «Бессмертного полка» выдержала несколько хакерских атак 9 мая, когда с 6 до 9 часов утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 миллионов запросов, это примерно 18,5 тысячи запросов в секунду. В результате этих действий сайт оказался какое-то время недоступен для пользователей и возникла угроза отключения платформы со стороны хостинга.

Служба безопасности смогла отладить процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции. Для атак использовали 646 уникальных ip-адресов, из которых 64 процента это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27 процентов территория Северной Америки и 3 процента Азии. Были атаки и с территории РФ. Организаторы «Бессмертного полка» передадут в Следственный комитет данные тех, кто загружал фото нацистов.

Председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отметила, что сайт волонтерыпобеды.рф 9 мая также подвергся хакерской атаке.

Общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка трех миллионов заявок на участие в онлайн-шествии.