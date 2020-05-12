Беглов назвал возможную причину пожара в больнице в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал короткое замыкание возможной причиной пожара в больнице Святого Георгия, где проходят лечение заболевшие COVID-19.

«По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Один из аппаратов ИВЛ загорелся», - рассказал Беглов.

Губернатор добавил, что медработники успели отключить электропитание и подачу кислорода в отделении, что предотвратило более серьезные последствия. Также он похвалил сотрудников больницы за самоотверженные действия при эвакуации пациентов.

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел утром 12 мая на шестом этаже, где располагается отделение реанимации. С момента возгорания до полной ликвидации пожара, по данным МЧС, прошло 20 минут. Около 150 человек были эвакуированы, погибли пять человек. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку.