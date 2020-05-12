У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме

Сотрудники отделения радиологии Массачусетской общей больницы в Бостоне (США) в ходе исследований обнаружили развитие патологий в кишечниках некоторых зараженных COVID-19.

Ученые провели анализ данных 412 пациентов, которые поступили на лечение с 27 марта по 10 апреля с положительным диагнозом COVID-19. В эту группу входил 241 мужчина и 171 женщина, средний возраст которых составил 57 лет. У 31 процента инфицированных были обнаружены изменения кишечника.

«Мы обнаружили аномалии кишечника при работе пациентами с COVID-19, чаще у тех, кто находился в более тяжелом состоянии в реанимации», — приводит слова специалиста по визуализации брюшной полости отделения радиологии в Массачусетской общей больнице Раджеша Бхайана портал EurekAlert!

Бхайан добавил, что у некоторых зараженных развился пневматоз, инфаркт кишечника, ишемия с пятнистым некрозом.

Ранее ученые назвали главные «мишени» для коронавируса в организме человека. Ими стали нос, кишечник и легкие.