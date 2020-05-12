«Мы проследим за исполнением указа президента»: Леонид Рошаль о доплатах медикам

Детский хирург Леонид Рошаль, являющийся сопредседателем Центрального штаба ОНФ, рассказал «Звезде», что очень внимательно прослушал новое объемное обращение президента РФ, которое касалось очень многих аспектов.

«Мы двигаемся вперед и делаем максимум из того, что можно сделать. Очень хорошо руководство страны чувствует пульс и настроение народа. И нам сейчас как никогда нужно, чтобы слова не расходились с делом. То, что задумано, то и должно быть сделано. Потому что это не просто имидж страны, это настоящая жизнь каждого человека, за которую мы с вами отвечаем», - отметил доктор медицинских наук.

Сопредседатель штаба ОНФ заметил, что в обществе активно ставился вопрос о необходимости страхования жизни или повреждений здоровью медицинским работникам, которые непосредственно соприкасаются с больными COVID-19 и заражаются коронавирусом.

«Фактически, это подвиг, это как идти на борьбу с чумой, что близко к этому. Мы должны защитить медицинских работников от возможного заражения коронавирусом и возможной утраты здоровья, это очень важно. За это огромное спасибо, я думаю, все об этом скажут. Теперь нужно сделать так, чтобы эти слова не расходились с делом», - сказал Леонид Рошаль.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ отметил, что ему было важно услышать, что президент отдал распоряжение сделать выплаты врачам, лечащим инфицированных коронавирусом, и поручил именно ОНФ проводить работу за контролем по исполнению этих поручений.

«ОНФ уже неоднократно доказывал свою силу и мощь, и эта задача будет решена силами активистов народного фронта. Контроль будет очень жестким, мы открыли сейчас прямую линию, чтобы каждый смог написать туда и обещаем, что ни одно заявление не будет не рассмотрено. Указ президента надо исполнять, тогда в стране будет порядок. Я желаю всем здоровья, и чтобы к страховым выплатам как можно реже обращались, чтобы народ наш был здоров», - пожелал сопредседатель Общественного народного фронта.

Напомним, согласно указу главы государства, медицинские работники получат дополнительные страховые гарантии. Так, в случае смерти медработника из-за инфицирования COVID-19 его семья получит 2,7 млн рублей. В случае осложнений, которые привели к инвалидности первой группы, будет выплачено свыше двух миллионов.