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«Мы проследим за исполнением указа президента»: Леонид Рошаль о доплатах медикам

Валентина Пескова
18:29 12.05.2020
Центральный штаб ОНФ открыл прямую линию, чтобы медики, лечащие больных COVID-19, могли пожаловаться, в случае, если они не получили положенных денежных средств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: АГН Москва, Global Look Press

Детский хирург Леонид Рошаль, являющийся сопредседателем Центрального штаба ОНФ, рассказал «Звезде», что очень внимательно прослушал новое объемное обращение президента РФ, которое касалось очень многих аспектов.

«Мы двигаемся вперед и делаем максимум из того, что можно сделать. Очень хорошо руководство страны чувствует пульс и настроение народа. И нам сейчас как никогда нужно, чтобы слова не расходились с делом. То, что задумано, то и должно быть сделано. Потому что это не просто имидж страны, это настоящая жизнь каждого человека, за которую мы с вами отвечаем», - отметил доктор медицинских наук.

Сопредседатель штаба ОНФ заметил, что в обществе активно ставился вопрос о необходимости страхования жизни или повреждений здоровью медицинским работникам, которые непосредственно соприкасаются с больными COVID-19 и заражаются коронавирусом.

«Фактически, это подвиг, это как идти на борьбу с чумой, что близко к этому. Мы должны защитить медицинских работников от возможного заражения коронавирусом и возможной утраты здоровья, это очень важно. За это огромное спасибо, я думаю, все об этом скажут. Теперь нужно сделать так, чтобы эти слова не расходились с делом», - сказал Леонид Рошаль.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ отметил, что ему было важно услышать, что президент отдал распоряжение сделать выплаты врачам, лечащим инфицированных коронавирусом, и поручил именно ОНФ проводить работу за контролем по исполнению этих поручений.

«ОНФ уже неоднократно доказывал свою силу и мощь, и эта задача будет решена силами активистов народного фронта. Контроль будет очень жестким, мы открыли сейчас прямую линию, чтобы каждый смог написать туда и обещаем, что ни одно заявление не будет не рассмотрено. Указ президента надо исполнять, тогда в стране будет порядок. Я желаю всем здоровья, и чтобы к страховым выплатам как можно реже обращались, чтобы народ наш был здоров», - пожелал сопредседатель Общественного народного фронта.

Напомним, согласно указу главы государства, медицинские работники получат дополнительные страховые гарантии. Так, в случае смерти медработника из-за инфицирования COVID-19 его семья получит 2,7 млн рублей. В случае осложнений, которые привели к инвалидности первой группы, будет выплачено свыше двух миллионов.

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