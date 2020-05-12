Строительство тоннеля на востоке новой линии метро в Москве завершат осенью 2020 года

Строительство тоннеля на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве между станциями «Кленовый бульвар» и «Каширская» планируется закончить осенью 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в данный момент идет проходка перегонных тоннелей между станциями «Нижегородская» и «Текстильщики». В январе начали проходку тоннеля между «Текстильщиками» и «Печатниками». В начале мая стартовал щит «Победа» диаметром 10 метров, который к октябрю 2020 года построит тоннель от «Кленового бульвара» до «Каширской». В то же время продолжается строительство всех четырех станционных комплексов.

Отмечается, что строительство восточного отрезка БКЛ метро со станциями «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники» и «Текстильщики» началось в 2017 году, его длина составляет 11,4 километра. Поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 метров.

«Этот участок БКЛ улучшит транспортное обслуживание более 450 тысяч жителей восточных районов города, а также снизит нагрузку на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро», - приводит слова Бочкарева сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Общая протяженность БКЛ составит 70 километров, на которых расположится 31 станция. Работы планируется завершить в 2021-2022 годах.