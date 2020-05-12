Голикова рассказала об успехах Москвы в борьбе с коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Москва показывает успешные результаты в борьбе с коронавирусом. По мнению политика, столица первая столкнулась с инфекцией, и, «несмотря на абсолютные цифры, очень достойно справляется с этой ситуацией».

«Москва, как крупный промышленный, крупный транспортный узел, самая первая столкнулась с этой инфекцией, со всеми сложностями, которые были с этим связаны», - подчеркнула Голикова.

Вице-премьер похвалила столичные власти и граждан, несмотря на наибольшее в стране количество выявленных случаев заражения коронавирусом, пишет издание «Известия».

Напомним, со вторника, 12 мая, в Москве и Московской области введен режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и других публичных местах. До этого ношение средств индивидуальной защиты носило лишь рекомендательный характер.

Более того, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 12 мая завершается период нерабочих дней в стране, и теперь власти каждого региона будут решать сами: ослаблять или ужесточать меры в связи с распространением коронавируса. В Москве режим самоизоляции продлен мэром города Сергеем Собяниным до 31 мая включительно.