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Весенние паводки обрушились на несколько регионов РФ из-за аномального тепла

Кирилл Васин
17:54 12.05.2020
В зоне подтопления оказались Якутия, Архангельская область и Пермский край.
Весенние паводки обрушились на несколько регионов РФ из-за аномального тепла
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из-за аномальных температур весенние паводки обрушились на несколько регионов России.

В Якутии впервые за историю наблюдений в столь раннее время тронулся лед на реке Лена. В районе Якутска оказались подтоплены десятки домов. В зону паводка попала и Архангельская область, где спасатели эвакуируют людей на моторных лодках. Высокая вода пришла также в Пермский край, где произошло затопление нескольких поселков.

В Забайкальском крае МЧС борется с пожарами, главной причиной которых являются костры, разводимые местными жителями. Введен запрет на их разведение. Также МЧС совместно с полицией проводит рейды в Калужской области. Все нарушители подвергаются штрафам.

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