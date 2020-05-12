В Роспотребнадзоре оценили эффективность ношения масок в борьбе с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ношение медицинских масок в период пандемии коронавируса и соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра сводит до минимума возможность передачи инфекции.

«Сегодня совершенно четко доказано, что вирус передается воздушно-капельным путем, и соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров между двумя людьми при ношении маски сокращает возможность вируса переходить от одного человека к другому», - объяснила Попова.

Глава ведомства напомнила, что большинство российских регионов приняли решение об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах.

По последним данным, в России с начала эпидемии коронавируса зафиксировали более 232 тысяч заболевших. За последние сутки, по сообщениям оперштаба, было выявлено 10 899 случаев заражения COVID-19 в стране.

Напомним, со вторника, 12 мая, в Москве и Московской области действует обязательный масочный и перчаточный режим. Граждане обязаны носить маску в магазинах, общественном транспорте и такси. До сегодняшнего дня ношение средств индивидуальной защиты носило рекомендательный характер.