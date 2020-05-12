Краснодарские врачи лечат двух «девочек-бэтменов» из США

Более полугода (25 сентября юная пациентка прилетела в Россию) продолжается лечение маленькой Луны Феннер из США в Краснодарской клинике фотодинамической терапии под руководством Павла Попова. У ребенка диагностирован меланоцитарный невус - родимое пятно на лице в виде «маски Бэтмена», как его назвали в Сети. Оно не только портит внешний вид девочки, но и может в будущем стать причиной возникновения рака.

Американские врачи предлагали семье Луны комплекс из 80 операций стоимостью в миллион долларов, но это было ее матери Кэрол не по карману. Более щадящую терапию предложили в российской клинике - семь операций в два раза дешевле.

Лечение предстояло длительное, и спустя полгода результат «налицо», невус начал отступать - пятна удалось убрать со лба, с носа и вокруг роговиц глаз. Пациентка чувствует себя хорошо.

В 2020 году в Краснодаре поставили на поток подобные операции, пациенты прибывают со всей планеты.

«Едут пациенты Индии, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии, США. Получается, все страны, а россияне тем более», - рассказывает коммерческий директор клиники Андрей Алексуткин.

В Краснодар 5 марта прибыла еще одна девочка из США с меланоцитарным невусом на лице - 11-месячная Деми. Ее родители связались с клиникой еще в октябре - как гражданам США, им необходима длительная виза для проживания в России. При помощи матери Луны они прилетели в Краснодар, где девочке удалили невус со лба и носа. Также, помимо операций, пациентки проходят регулярный осмотр у доктора и необходимые процедуры в рамках продолжения лечения.