На сайте Госуслуг запустили сервис для оформления выплат для детей

В Минкомсвязи сообщили о запуске нового сервиса на сайте Госуслуг для оформления выплат для детей от трех до 16 лет. Он доступен на отдельной странице: posobie16.gosuslugi.ru.

Напомним, в понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к гражданам. Политик заявил, что шестинедельные нерабочие дни в стране закончились, с 12 мая каждый регион страны должен решать сам, ослаблять или ужесточат меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Также Путин озвучил новые меры поддержки россиян в связи со сложившейся ситуацией. Президент заявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 16 лет получат единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Кроме того, россияне с низким уровнем дохода (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с 1 июля, как было запланировано.

Ранее сообщалось, что кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми. Уточнялось, что заявления на получение финансовой помощи будут рассматриваться не более пяти дней, а на осуществление выплат отводится не более трех суток.