Россия и США проведут контакты по проблемам стратегической стабильности

Россия и США в ближайшем будущем проведут контакты по проблемам стратегической стабильности и глобальной безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ, проходившего в формате видеоконференции.

«Мы найдем форму (диалога — прим. ред.) с американскими партнерами. У нас несколько контактов предстоит в ближайшем будущем, в том числе, контакты по проблемам стратегической стабильности, глобальной безопасности», — отметил Лавров.

По его словам, сейчас неправильно вспоминать механизмы решения таких проблем, использовавшиеся во время Второй мировой войны.

Глава МИД РФ также сообщил, что Россия принимает помощь от США и готова принимать ее от стран-членов Евросоюза в борьбе с коронавирусом.