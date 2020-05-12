Более 80 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в беззаявительном порядке

Свыше 81 тысячи сертификатов на материнский семейный капитал уже выдано в России в беззаявительном порядке. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По состоянию на 11 мая 2020 года выдано в беззаявительном порядке 81 тыс. 24 сертификата на материнский семейный капитал», - сказала Голикова.

По ее словам, на 11 мая поступило 2 652 444 заявления на назначение дополнительных выплат на детей для семей, имеющих право на маткапитал, перечислено 15,5 миллиарда рублей.

Выплата в 5 тысяч рублей в апреле, мае и июне положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже израсходованы полностью.

Данная выплата осуществляется ежемесячно на каждого ребенка до трех лет.