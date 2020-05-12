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«Это куда опаснее»: доктор Мясников назвал «заразную болезнь», которую вызвал коронавирус

Виктория Ивашечкина
16:42 12.05.2020
При этом специалист подчеркнул, что COVID-19 - это не конец света.
«Это куда опаснее»: доктор Мясников назвал «заразную болезнь», которую вызвал коронавирус
© Фото: Dinendra Haria, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, рассказал, что тема пандемии коронавируса вывела еще одну «инфекционную и крайне заразную болезнь» - панику. Специалист отметил, что паника заразна и опасна для общества.

«Почему паникеров всегда расстреливали перед строем? Потому что это заразно. Это куда опаснее, чем коронавирус или любой вирус. Паникер погубит куда больше жизней», - подчеркнул врач.

По его мнению, «паникер» не просто может погубить свою и чужие жизни, но и сделает это «позорно».

«Человек подверженный вирусу паники не отвечает, он будет бежать, он будет топтать детей, он будет выбрасывать бедных кошек, вдруг она переносит коронавирус», - подчеркнул Мясников в эфире программы «О самом главном».

Напомним, по последним данным Оперштаба, в России было  выявлено 232 243 больных COVID-19. Более 43 тысяч человек выздоровели, 2116 пациентов умерли. За последние сутки было установлено 10 899 новых случаев заболевания коронавирусом в стране.

Ранее сообщалось, что доктор Александр Мясников рассказал, могут ли домашние животные заразить хозяина коронавирусом. По словам специалиста, не нужно бояться заразиться от любимого питомца, потому что они не переносят данный вирус.

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