Глава Роспотребнадзора назвала процент бессимптомных носителей COVID-19

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на брифинге, что от общего количества зараженных инфекцией коронавируса пациентов, а их на сегодня в РФ насчитывается 232 243 человек, только 28,4% находятся в медицинских учреждениях.

«Количество госпитализированных составляет 28,4%. Им показана госпитализация по решению лечащего врача. Во всех остальных случаях пациенты находятся дома», - сказала Попова на брифинге.

Что касается пациентов с COVID-19, у которых нет выраженных симптомов заболевания, что их насчитывается 41% от общего количества зараженных.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 45 512 инфицированных, 2116 умерли.