Попова: в России десять дней нет значимого роста заболеваемости коронавирусом

В России в течение последних десяти суток не фиксируется значимый рост количества случаев инфицирования коронавирусом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Последние 10 суток общее количество числа зарегистрированных в РФ заболевших новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же, то есть 10 дней в РФ мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр», — отметила Попова.

По ее словам, количество мужчин и женщин среди заболевших COVID-19 в России примерно одинаково.

Глава Роспотребнадзора также назвала напряженной обстановку в стране в связи с пандемией коронавируса. Она отметила, что количество инфицированных добавляется с каждым днем.