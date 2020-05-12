Попова назвала напряженной обстановку в России из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора добавила, что 37% заразившихся COVID-19 инфицировались при общении с друзьями или в семье.
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Санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ остается напряженной, число заболевших коронавирусом добавляется с каждым днем. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется», — отметила Попова.
Она добавила, что 37% заразившихся COVID-19 инфицировались при общении с друзьями или в семье при близком контакте.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом. В настоящий момент он находится в больнице.