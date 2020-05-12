Доктор Мясников рассказал, могут ли домашние животные заразить хозяина коронавирусом

Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, могут ли домашние животные заразить своего хозяина коронавирусом.

«Нельзя выкидывать кошек, собак, они ничего не переносят. Это ваше лекарство от стресса», - отметил специалист.

Также Мясников в своем блоге подчеркнул, что нельзя иметь дело с теми людьми, кто плохо обращается с питомцами и выкидывает их на улицу или оставляет на даче в одиночестве из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что кошки, собаки или другие домашние животные способны передавать коронавирус.

Ранее сообщалось, что кандидат медицинских наук Сергей Сусин сообщил телеканалу «Звезда» о том, что домашние питомцы не являются переносчиками коронавирусной инфекции. Поэтому беспокоиться о том, что можно заразиться от питомца, не стоит. Как объяснил эксперт, некоторые животные действительно могут заболеть коронавирусом, но это совершенно другой подвид инфекции, который не передается людям.