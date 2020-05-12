В КРЭТ сообщили о поставках аппаратов ИВЛ в плановом режиме

В концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) опровергли сообщения о приостановке поставок аппаратов ИВЛ в российские больницы после двух трагедий в московском и петербургском учреждении здравоохранения.

«Информация не соответствует действительности, поставки продолжаются в плановом режиме», - отметили в КРЭТ.

Ранее в ряде изданий появилась информация о том, что поставки аппаратов ИВЛ прекратились из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных COVID-19, произошли соответственно 9 и 12 мая. В первом случае погибла одна пожилая пациентка, во втором - сразу пять больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах, где случились пожары. Отмечается, что предварительной причиной трагедии могла стать неисправность электрооборудования.