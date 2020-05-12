Россиянам назвали дату открытия курортного сезона

Курортный сезон в России может начаться с 1 июня с большими ограничениями. Основной поток отдыхающих сможет попасть на курорты в июле, считает член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

По его словам, в Крыму и Краснодарском крае нельзя сильно затягивать старт сезона, потому что море не будет теплым в ноябре и декабре. Если будет решено продлить курортный сезон до этих месяцев, туристическая отрасль потеряет деньги.

«Мы ждем 1 июня небольшой старт с огромными ограничениями. Широкие массы отдыхающих поедут не раньше июля. Но в июле ничего не заработает, если отели не откроются в июне. Многие отели сейчас законсервированы, их надо расконсервировать, на это требуются время и деньги», - приводит слова Мкртчяна радио Sputnik.

Он добавил, что на курортах будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, возможен масочный режим. Также следует создать барьеры между людьми в очередях в аэропортах.

Мкртчян отметил, что отрасль сможет быстро восстановиться после пандемии коронавируса и в 2021 году ее последствия будут преодолены.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в 2020 году в Крыму вряд ли состоится. При этом он добавил, что ни одна сфера не останется без поддержки государства.