Россия никогда не говорила о том, что сомневается в способности европейских стран справиться с пандемией коронавируса. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что официальные лица нашей страны никогда подобных заявлений не делали.

«Я не припомню ни одного заявления официальных лиц РФ о том, что Евросоюз каким-то образом оказался неадекватен для того, чтобы справляться с пандемией Молотова», - сказал министр иностранных дел журналистам по итогам видеоконференции заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ.

Как уже сообщалось, глава МИД РФ отметил, что Россия солидарна с Евросоюзом, как и со всеми другими странами. Борясь с пандемией инфекции коронавируса в мире, правительство РФ оказывает помощь странам ЕС, которые в ней заинтересованы.

То же самое справедливо и в отношении США: оказав этой стране помощь, РФ уже начала принимать ответную помощь и поддержку от американских властей для того, чтобы остановить развитие эпидемии.