Заблудившуюся в лесу под Рязанью пенсионерку нашли живой спустя 12 дней

В Рязанской области 82-летняя пенсионерка была найдена живой после 12 дней блуждания по лесу.

Жительница поселка Лесное Шиловского района Александра Булычева пропала утром 28 апреля. К ее поискам был привлечен местный поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщину искали беспилотники и пешие группы, которым помогали местные жители. Снимки, сделанные коптерами с воздуха, просматривались специальными аналитическими группами.

«Нам казалось, что использованы все ресурсы и отработаны все версии. Ни новых свидетельств, ни информации, подтверждающей, что бабушка всё же в лесу, – не было», - отметили в отряде «Лиза Алерт».

Но восьмого мая специалисты получили сообщение от местного жителя, что 82-летняя женщина обнаружена в лесу живой и в сознании.