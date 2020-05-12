СМИ: Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова фигуристка Татьянка Навка сообщила, что тоже заразилась коронавирусом. Пара госпитализирована.

«Мы под контролем врачей, все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», - рассказала Навка изданию Daily Storm.

По ее словам, пара решила лечь в больницу, чтобы не подвергать опасности всю семью. Она также предположила, что заразилась коронавирусом от мужа.

«Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», - отметила Навка.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков заразился COVID-19. В настоящий момент он находится в больнице.