В Германии нашли способ предотвратить вторую волну COVID-19

Второй волны эпидемии коронавируса в Германии можно избежать, если жители страны будут по-прежнему соблюдать меры предосторожности, введенные властями ранее.

На брифинге в Берлине вице-президент института Коха Ларс Шааде отметил, что если граждане ФРГ будут вести себя разумно, то у Германии есть шанс избежать второй волны инфекции.

«Второй волны инфекции можно будет избежать, если мы избежим цепного заражения», - цитиркет Шааде РИА Новости.

Специалист напомнил гражданам о важности избегания контактов, дистанцирования от других людей на улице и частого мытья рук с мылом. А в общественных местах, где соблюдать дистанцию сложно - транспорте или магазинах. - следует носить защитные маски.

Вести себя как обычно в ФРГ можно будет только с появлением вакцины, заметил Шааде. А пока лекарство отсутствует, нужно сделать все необходимое для предотвращения появления нового количество заболевших COVID-19.

По словам вице-президента института Коха, сейчас Германия приближается к пику заболеваемости, однако вирус имеет волнообразное развитие и его новый виток исключать нельзя.