Вертолеты завершили проливку территории бывшего военного арсенала в Удмуртии

Вертолеты ЦВО завершили проливку очагов возгорания и задымленных участков на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«К противопожарным мероприятиям привлекались два вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5 от авиационной комендатуры Центрального военного округа в городе Йошкар-Ола и еще один - от МЧС России. Всего было выполнено около 80 вылетов, сброшено до 200 тонн воды», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что отряд из 20 человек проложил с помощью инженерных машин разграждения противопожарные минерализованные полосы площадью около 70 га.