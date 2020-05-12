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Вертолеты завершили проливку территории бывшего военного арсенала в Удмуртии

Александр Пешков
15:51 12.05.2020
К операции привлекались вертолеты Центрального военного округа.
Вертолеты завершили проливку территории бывшего военного арсенала в Удмуртии
© Фото: Минобороны РФ

Вертолеты ЦВО завершили проливку очагов возгорания и задымленных участков на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«К противопожарным мероприятиям привлекались два вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5 от авиационной комендатуры Центрального военного округа в городе Йошкар-Ола и еще один - от МЧС России. Всего было выполнено около 80 вылетов, сброшено до 200 тонн воды», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что отряд из 20 человек проложил с помощью инженерных машин разграждения противопожарные минерализованные полосы площадью около 70 га.

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