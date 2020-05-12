В КРЭТ принесли соболезнования родным погибших при пожаре в Санкт-Петербурге

АО «КРЭТ» (входит в госкорпорацию «Ростех») принесло соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в больнице Санкт-Петербурга. Об этом говорится в официальном комментарии организации.

В документе подчеркивается, что уже проводится служебная проверка. Выдвигается ряд версий случившегося, в частности, связанных как с состоянием сетей и инженерной инфраструктуры медицинских предприятий, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности.

В компании заверили, что все медицинское оборудование ранее прошло все необходимые виды тестирования.

«Аппараты ИВЛ под маркой "Авента" поставляются в лечебные учреждения с 2012 года, нареканий к их безопасности не было», - говорится в сообщении.

Напомним, два крупных пожара случились 9 мая в ГКБ им. Спасокукоцкого в Москве и 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.