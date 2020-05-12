Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о своем заражении коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно во вторник, 12 мая. На соответствующий вопрос журналиста представитель Кремля ответил утвердительно.

«Да, я заболел. Лечусь», - передает РИА Новости слова Пескова.

По словам пресс-секретаря, в настоящий момент он находится в больнице. Подробности о состоянии не сообщаются.

Ранее лечение от коронавируса начал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина также проходит лечение в больнице, и, по словам врачей, показывает положительную динамику.