Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В настоящий момент представитель Кремля находится в больнице.
© Фото: Aleksey Nikolskyi, Kremlin Pool, Globallookpress
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о своем заражении коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно во вторник, 12 мая. На соответствующий вопрос журналиста представитель Кремля ответил утвердительно.
«Да, я заболел. Лечусь», - передает РИА Новости слова Пескова.
По словам пресс-секретаря, в настоящий момент он находится в больнице. Подробности о состоянии не сообщаются.
Ранее лечение от коронавируса начал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина также проходит лечение в больнице, и, по словам врачей, показывает положительную динамику.