В ОНФ зафиксировали отказы в выдаче кредитов россиянам в банках

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили, что зафиксировали отказы в выдаче кредитов гражданам страны. При этом в ОНФ уверяют, что в данной ситуации не нужно искать злого умысла. По мнению экспертов, отказы могут быть связаны с отсутствием у кредиторов средств на фоне сложной экономической ситуации.

«Нельзя расценивать ситуацию как нарушение прав потребителей и злой умысел. Вполне возможно, что кредиторам не хватает оборотных средств, которыми можно было бы распоряжаться без учета рисков падения дохода заемщиков», - подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Более того, по мнению эксперта, на отказы может влиять и перестройка процессов, в том числе IT-инфраструктуры. Лазарева отметила, что банки в сложный период ведут себя «крайне осторожно, ожидая стабилизации», пишет РИА Новости.

«Если раньше банки считали достаточным предоставление справки «по форме банка», то сейчас все чаще просят для подтверждения доходов 2-НДФЛ, которая показывает совсем иные цифры по уровню дохода», - также заявила представитель ОНФ.

Ранее сообщалось, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что банковские карты, у которых истек срок действия, можно будет использовать до 1 июля 2020 года. Она подчеркнула, что перевыпускать карты до этого времени нет никакой необходимости.