«Нельзя трогать руками»: в МЧС рассказали, как правильно носить медицинскую маску

В МЧС России рассказали о том, как необходимо правильно пользоваться медицинскими масками в период пандемии COVID-19. По мнению представителей ведомства, нельзя касаться поверхности средства индивидуальной защиты при снятии, а также использовать его несколько раз.

«Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы», - отметили в МЧС.

В ведомстве также подчеркнули, что помимо маски для индивидуальной защиты инфекций также можно использовать респираторы.

В МЧС России напомнили, что маска нужна в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными ОРВИ, при общении с людьми, имеющими признаки заболевания, пишет ТАСС.

Напомним, со вторника, 12 мая, в Москве, Московской области и других регионах страны местные власти ввели масочный и перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях.

Соответственно, проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках. Более того, до 31 мая ряд российских регионов продлил режим самоизоляции.

За последние сутки в России зафиксировали 10 899 случаев заражения коронавирусом. По последним данным, с начала эпидемии в стране более у 232 тысяч человек была выявлена инфекция, более 43 тысяч пациентов выздоровели, 2 611 - погибли от COVID-19