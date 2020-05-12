В Краснодарском крае возобновляют работу промышленные предприятия

В Краснодарском крае со вторника, 12 мая, возобновляют работу предприятия промышленности, связи и сельскохозяйственного комплекса. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Хочу сказать жителям слова огромной благодарности за терпение и выдержку. С сегодняшнего дня возобновляют работу все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности и связи», — приводит слова Кондратьева официальный сайт администрации Краснодарского края.

При этом, по его словам, решение о продлении карантинных мер до 23 мая сохраняется. В случае сохранения контроля над обстановкой, связанной с распространением коронавируса, после 23 мая могут открыться все предприятия строительного комплекса и смежные с ними организации.

Также планируется возобновить работу автосалонов, магазинов строительных материалов и непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, и организаций бытового обслуживания.

При этом губернатор добавил, что «работа предприятий возможна при строгом соблюдении санитарных норм», а руководители организаций обязаны отслеживать состояние здоровья подчиненных и обеспечить их средствами защиты.

Ранее сообщалось, что многие регионы России продлили ограничительные меры до 31 мая. Среди таких регионов оказались Иркутская, Челябинская, Волгоградская, а также Ростовская и Астраханская области, Красноярский край.