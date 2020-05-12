Объявлен набор во второй сезон экспедиции «Восточный бастион - Курильская гряда»

Русское географическое общество объявляет начало конкурсного отбора во второй сезон Долгосрочной комплексной экспедиции на острова Курильской гряды «Восточный бастион - Курильская гряда».

Экспедицию организуют РГО и Экспедиционный центр Минобороны РФ. Таких серьезных научных исследований на самых восточных островах России не проводилось более 30 лет.

Гидрографы, биологи, экологи, археологи, вулканологи и географы проводят всестороннее изучение территории. Не остаются без внимания и культурные и археологические артефакты самых разных периодов. В этом году состоится изучение островов Уруп и Черные Братья и прилегающей к ним акватории.

В этом году экспедиция проходит в одну смену - с 7 июля по 30 августа 2020 года (55 дней). К участию в конкурсе волонтеров приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет с высшим и неоконченным высшим образованием и первой-второй группой здоровья.

Специализация конкурсанта должна соответствовать выбранному направлению исследований экспедиции. Заявки в экспедицию принимаются до 26 мая включительно.