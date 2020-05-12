Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Лавров: Россия уже принимает помощь от США в борьбе с COVID-19

Валентина Пескова
15:15 12.05.2020
Как сообщил глава МИД РФ, в США поддерживают Россию в борьбе с коронавирусом и начали оказывать нашей стране помощь.
Лавров: Россия уже принимает помощь от США в борьбе с COVID-19
© Фото: imago-images.de, Globallookpress

США поддерживают Россию в борьбе с коронавирусом. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, американские  власти начали оказывать нашей стране помощь, чтобы одолеть эпидемию COVID-19.

По итогам заседания СМИД СНГ, проходившего в формате видеоконференции, глава МИД РФ отметил, что Россия солидарна с Евросоюзом, как и со всеми другими странами. Борясь с пандемией инфекции коронавируса в мире, правительство РФ оказывает помощь странам ЕС, которые в ней заинтересованы.

«Мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете», - отметил Лавров.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признавал вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире сейчас зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек умерли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.05.2020, 16:08
Началось обращение Путина к нации в связи с коронавирусом
Дата12.05.2020, 05:01
Восемь многофункциональных медицинских центров Минобороны будут сданы до конца текущей недели
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата12.05.2020, 14:29
Первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду в РФ
Дата11.05.2020, 18:28
Встречали цветами и ветками сирени: как советская армия освобождала Прагу
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
15:27 В стране и мире
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
15:16 В стране и мире
«Нельзя трогать руками»: в МЧС рассказали, как правильно носить медицинскую маску
15:15 В стране и мире
В Краснодарском крае возобновляют работу промышленные предприятия
15:15 В стране и мире
Лавров: Россия уже принимает помощь от США в борьбе с COVID-19
14:41 В стране и мире
В ВОЗ рассказали о «живучести» коронавируса на поверхностях
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:27 В стране и мире
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
15:21 В стране и мире
В ОНФ зафиксировали отказы в выдаче кредитов россиянам в банках
15:16 В стране и мире
«Нельзя трогать руками»: в МЧС рассказали, как правильно носить медицинскую маску
15:15 В стране и мире
В Краснодарском крае возобновляют работу промышленные предприятия
15:15 В стране и мире
Лавров: Россия уже принимает помощь от США в борьбе с COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Внутри «Тигра»: опубликованы кадры работы системы «Корнет», установленной в армейском внедорожнике
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
«Приводит к удушью»: врач рассказал, можно ли посещать баню больным COVID-19
Видео
Исчадие ада: на Витебском проспекте внезапно воспламенился асфальт
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.