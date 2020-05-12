Лавров: Россия уже принимает помощь от США в борьбе с COVID-19

США поддерживают Россию в борьбе с коронавирусом. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, американские власти начали оказывать нашей стране помощь, чтобы одолеть эпидемию COVID-19.

По итогам заседания СМИД СНГ, проходившего в формате видеоконференции, глава МИД РФ отметил, что Россия солидарна с Евросоюзом, как и со всеми другими странами. Борясь с пандемией инфекции коронавируса в мире, правительство РФ оказывает помощь странам ЕС, которые в ней заинтересованы.

«Мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете», - отметил Лавров.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признавал вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире сейчас зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек умерли.