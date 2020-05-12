ФСБ опубликовало видео задержания террориста в Тверской области

Федеральная служба безопасности опубликовала видеокадры спецоперации, во время которой был задержан 19-летний житель Тверской области, готовившийся совершить серию преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники ФСБ сработали слаженно, рассчитав на эффект неожиданности, и застали террориста дома врасплох. Молодого человека быстро повалили на пол и скрутили руки за спиной, надев наручники.

В квартире жителя города Кимры были найдены аналог травматического пистолета ПМ, три «коктейля Молотова» и записи, в которых он обрисовал схемы будущих преступлений. На видеоролике продолжительностью 36 секунд также запечатлен кухонный нож, похожий на бразильский мачете.

Как сообщалось ранее, задержанный готовился к поджогу зданий органов власти, вооруженным нападениям на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. В отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».