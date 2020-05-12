Путин пообещал обсудить приведение тарифов на транспортировку нефти к рыночным ценам сырья

Глава Роснефти Игорь Сечин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал ключевым вопрос приведения тарифов на транспортировку нефти к текущим рыночным ценам на сырье. Владимир Путин пообещал обсудить эту тему.

«Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1 100 рублей, сейчас 1 200 - это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня - больше двух тысяч: 2 100 рублей», - пояснил президент Роснефти свою позицию.

Он подчеркнул, что Роснефть не просит особых льгот, но корректировка тарифов на транспортировку с учетом падения цен на сырье была бы для компании значительной поддержкой.

«Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это», - отметил Владимир Путин.

Сечин добавил, что в настоящее время 32 процента от стоимости нефти составляют расходы на транспортировку.