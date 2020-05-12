В ВОЗ рассказали о «живучести» коронавируса на поверхностях

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала, сколько по времени может жить коронавирус на поверхностях.

«У нас есть важная информация о том, что вирус может жить на поверхностях достаточно долго. От нескольких часов до нескольких дней», - подчеркнула Харрис.

Она отметила, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, может являться зараженной.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что на данный момент уборщики и мусорщики являются ключевыми игроками в борьбе с распространением коронавируса, пишет РИА Новости. Специалист напомнила о важности дезинфекции рук с мылом во время пандемии.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. В России за последние сутки выявили 10 899 случаев заболевания COVID-19, при этом более 45 тысяч человек в стране выздоровели.

Ранее сообщалось, что многие регионы России продлили ограничительные меры до 31 мая включительно. В некоторых субъектах вводятся обязательные масочные и перчаточные режимы при нахождении в общественных местах.