Глава Роснефти рассказал Путину о мерах компании по борьбе с коронавирусом

В связи с коронавирусом Роснефть организовала 250 изоляторов в регионах, где осуществляется работа и 68 обсерваторов, в которые заступает вахта перед работой. Также были увеличены межвахтовые сроки с 30 до 90 суток. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин в разговоре с Владимиром Путиным.

«Мы понимаем свою ответственность - самую главную ответственность - за сохранение здоровья наших сотрудников, людей, связанных с ними семей, людей», - сказал Сечин.

По его словам, ситуация находится на ежедневном контроле. Также ведется работа с региональными властями и подразделениями Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Общее число больных COVID-19 в нашей стране с начала распространения эпидемии составляет 232 243 человек. За весь период зафиксировано 2 116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.