Мост между Россией и Китаем введут в эксплуатацию после снятия ограничений из-за коронавируса

После снятия ограничительных мер из-за пандемии корнавируса начнет работу первый международный автомобильный мост из России в Китай «Благовещенск-Хэйхэ». Соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Минстроем РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Возведение моста началось в 2016 году и было завершено в декабре 2019 года.

Отмечается, что после ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки.

Так, согласно техническому заданию, по нему ежедневно смогут проезжать 630 грузовых и 68 легковых автомобилей, а также 164 автобуса, пишет РИА Новости.