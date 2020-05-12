Мост между Россией и Китаем введут в эксплуатацию после снятия ограничений из-за коронавируса
Пограничный мост проходит через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.
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После снятия ограничительных мер из-за пандемии корнавируса начнет работу первый международный автомобильный мост из России в Китай «Благовещенск-Хэйхэ». Соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Минстроем РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Возведение моста началось в 2016 году и было завершено в декабре 2019 года.
Отмечается, что после ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки.
Так, согласно техническому заданию, по нему ежедневно смогут проезжать 630 грузовых и 68 легковых автомобилей, а также 164 автобуса, пишет РИА Новости.