Росздравнадзор проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах, где случились пожары

Росздравнадзор организует проверку на качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ, установленных в больницах, где недавно произошли пожары.

«Причина данных мероприятий - возникновение пожара 9 мая в ГКБ им. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая. О результатах проверки будет сообщено дополнительно по ее завершению», - рассказала «Звезде» советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ольга Малева.

Напомним, что в ГКБ им. Спасокукоцкого лечились пациенты с коронавирусной инфекций. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет.

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге вспыхнул утром 12 мая на шестом этаже, где располагается отделение реанимации. Около 150 человек были эвакуированы на нижние этажи здания. Также погибли пять человек. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.