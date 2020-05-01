Глава Минстроя РФ госпитализирован с коронавирусом
Всего за время пандемии в стране было зафиксировано свыше 114 случаев заражения.
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Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев был госпитализирован с коронавирусом, сообщили в ведомстве.
«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», - заявил министр.
Накануне в четверг, 30 апреля, об инфицировании COVID-19 заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
На данный момент он находится под наблюдением специалистов в одном из медучреждений Москвы.
Всего в период пандемии на территории России было диагностировано 114 431 случаев заболевание, среди которых вылечились - 13 220, умерли - 1169.