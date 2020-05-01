Глава Минстроя РФ госпитализирован с коронавирусом

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев был госпитализирован с коронавирусом, сообщили в ведомстве.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», - заявил министр.

Накануне в четверг, 30 апреля, об инфицировании COVID-19 заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На данный момент он находится под наблюдением специалистов в одном из медучреждений Москвы.

Всего в период пандемии на территории России было диагностировано 114 431 случаев заболевание, среди которых вылечились - 13 220, умерли - 1169.