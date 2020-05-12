Песков оценил идею отменить голосование по Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по поправкам в Конституцию.

«На этот счет есть однозначная позиция президента», - сказал Песков.

К тому же указ уже подписан, отметил он. Инициатором отмены голосования по поправкам в главный документ страны выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предположил, что ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах РФ до конца года, передает РИА Новости.

Напомним, что в связи с ситуацией с коронавирусом голосование, изначально запланированное на 22 апреля, было перенесено на другую дату. Президент Владимир Путин отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья.

ЦИК уже определил логотип и слоган будущего голосования. Оно пройдет под девизом «Наша страна, наша Конституция, наше решение». В случае если больше половины граждан примут участие в голосовании, поправки будут приняты.