Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен теракт в городе Кимры Тверской области. Сотрудники ФСБ задержали мужчину 2001 года рождения, имеющего российское гражданство.

При осуществлении мероприятий у задержанного изъяли три «коктейля Молотова», модернизированный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, холодное оружие, средства связи и дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении.

Причастный готовился к поджогу зданий органов власти, вооруженным нападениям на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».